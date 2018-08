TRE Alagoas recebe 412 registros de candidaturas para as eleições de 2018

Data: 16/08/2018

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE) recebeu 412 registros de candidaturas para disputar as eleições de 2018. O prazo para o registro encerrou às 19h desta quarta-feira (15).

De acordo com o balanço do Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacand) na noite desta quarta, o TRE/AL recebeu 5 pedidos de candidaturas para governador de Alagoas. Além de Renan Filho (MDB), que segue para reeleição, são candidatos o ex-presidente e senador Fernando Collor (PTC), Josan Leite (PSL), Melquezedeque Farias (PCO) e Basile Christopoulos (PSOL).

Para o Senado Federal, foram registrados nove pedidos de candidatura. Concorre oficialmente ao cargo nas eleições de 2018: Benedito de Lira, Cícero Albuquerque, Flávia Melo, Flavio Moreno, Mauricio Quintella, Osvaldo Maciel, Renan Calheiros, Rodrigo Cunha e Sérgio Cabral.

Período eleitoral

Com o registro das candidaturas, o período de campanha eleitoral nas ruas começa nesta quinta-feira (16). No entanto, o horário eleitoral na televisão e no rádio só começa no fim de agosto, no dia 31. Para as eleições 2018, um dos focos do TRE/AL é o monitoramento das redes sociais. Assim, toda a equipe está preparada para a realização do trabalho que consiste no descobrimento de possíveis fake news.

Além disso, ficou decidido que os candidatos não poderão usar carros de som de maneira isolada, apenas em carreatas ou quando houver uma aglomeração de pessoas próximas ao local. Pinturas em paredes também não serão permitidas, apenas adesivos que respeitem o tamanho previsto na lei. Os cavaletes posicionados as margens de pistas deverão ser substituídos apenas por bandeiras.

Os eleitores que quiserem conhecer os candidatos podem acessar os sites do Tribunal Regional Eleitoral e do Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais e devem encontrar o perfil com todas as informações necessárias.

O aplicativo Pardal do TRE também estará disponível para que os eleitores possam denunciar crimes eleitorais através de fotos, vídeos e passando as informações sobre o caso. Logo após feitas, as denúncias devem ser enviadas para a corregedoria eleitoral.

Fonte: Gazetaweb