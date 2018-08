Corpo de ex-reeducando é encontrado com marcas de tiros em Pilar

Data: 17/08/2018

Um corpo de um jovem foi encontrado com marcas de tiros no final da manhã desta sexta-feira (17), na Rua do Forno, no município de Pilar, região Metropolitana de Maceió. A vítima, identificada como Israel Ribeiro da Silva ,de 18 anos, era ex-reeducando do Sistema Prisional de Alagoas e morava nas proximidades do local do crime.

Em entrevista, o sargento Sobrinho, do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), informou que o jovem era usuário de drogas e já havia sido preso por tráfico. Ainda segundo ele, Israel estava em liberdade há uma semana. Ainda não se sabe quem foi o autor do crime.

O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos de perícia e de recolhimento do corpo, respectivamente.

Fonte: TNH