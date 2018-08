Ibope/TV Gazeta: Renan Filho tem 46% e Collor, 22%, das intenções para o governo

Data: 16/08/2018



A TV Gazeta de Alagoas divulgou durante o AL-TV 2ª edição desta quinta-feira (16) o resultado da primeira pesquisa realizada pelo Ibope em que é mostrada a intenção de votos do alagoano para os cargos de governador e presidente da República nas eleições deste ano.

O atual governador e candidato à reeleição, Renan Filho (MDB), que há quase quatro anos à frente do governo, lidera a pesquisa, com 46% das intenções de voto. O senador e candidato pelo PTC, Fernando Collor, que só há dez dias lançou a candidatura e nesta sexta-feira inicia a campanha com caminhada no Vergel do Lago, larga com 22%.

Estes números fazem parte da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos que pediram registro ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) são apresentados aos eleitores.

Com a margem de erro de 3% para mais ou para menos, Renan Filho teria entre 49% e 43% das intenções de votos. Collor ficaria com a margem entre 25% e 19% dos votos.

Josan Leite (PSL) apareceu com 2% das intenções, enquanto que Basile Christopoulos (PSOL) figura 1%. Melquezedeque Farias Rosa, do PCO, não pontuou na pesquisa.

O Ibope também quis saber em quem o eleitor alagoano pretende votar para presidente da República. O ex-presidente Lula (PT) lidera a preferência, com 53%. Jair Bolsonaro (PSL) ficou com 12%, Marina Silva (REDE) teve 7%, Ciro Gomes (PDT) aparece com 4% e Geraldo Alckmin (PSDB), 3% da preferência do eleitor alagoano. Os demais candidatos oscilaram de 0% a 1%. Brancos e nulos somam 11% e não sabe/não responderam, 6%.

Foram ouvidas 812 pessoas, entre os dias 13 e 15 de agosto. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Alagoas sob o número de identificação AL-00461/2018.

Governador – pesquisa estimulada

Renan Filho (MDB) – 46%

Collor (PTC) – 22%

Basile (PSOL) – 1%

Josan Leite (PSL) – 2%

Melquezedeque Farias (PCO) – 0%

Brancos/Nulos – 22%

Não sabe/não opinaram – 7%

Governador – votos válidos

Renan Filho – 65%

Collor – 31%

Basile – 1%

Josan Leite – 3%

Melquezedeque – 0%

Fonte: Gazetaweb