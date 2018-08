II Plenária para eleição do Conselho municipal de saúde é realizada no Sindspem

A Secretaria municipal de saúde e o Conselho municipal de Saúde de Penedo realizaram na última quinta-feira (16), a II plenária para eleição dos membros do referido conselho para o biênio (2018-2020), com o tema “Controle social do SUS: avanços e desafios no acompanhamento e fiscalização frente à precarização da politica pública de saúde”. Além de eleger os novos membros, o evento teve como objetivo debater os principais desafios da saúde publica no Brasil, devido a problemática do sub financiamento da área pelo Governo Federal.

Estiveram presentes ao evento os usuários do sistema único de Saúde, trabalhadores da saúde, além dos prestadores de serviço e gestores, que correspondem a 50%, 25% e 25% da composição do conselho, respectivamente. Também compareceram: O Presidente do Conselho Municipal de saúde Joao Calumby, a coordenadora da Secretaria municipal de saúde Carine Omena que esteve representando o Secretário Pedro Madeiro, o Conselheiro estadual Cristiano Souza, a representante da Secretaria Estadual de Saúde, Lívia do Amaral, vereadores, funcionários públicos, entre outras autoridades.

O Conselho Municipal de Saúde de Penedo, tem composição representativa, com um total de 16 membros titulares e 16 suplentes.

O tema do evento, o controle social do SUS foi abordado pela técnica da Secretaria de Estado da saúde- Sesau, Maria Lucia Braz Bezerra, na qual foi explicado pela palestrante, as ações do conselho de saúde e sua importância, assim como o próprio conceito de saúde que representa o somatório das condições de vida do individuo, habitação, educação e o acesso aos serviços de saúde.

Posteriormente dando sequencia ao evento, o Conselheiro estadual de saúde Cristiano Souza, abordou o papel do conselho de saúde na efetivação do controle social. Após isso o regulamento da eleição foi lido para a aprovação de todos os presentes, com a votação pelo plenário dos membros do Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2018-2020.

Fonte: Ascom