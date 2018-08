Tite convoca seleção com 11 novidades em relação à lista da Copa do Mundo

Data: 17/08/2018



O técnico Tite fez nesta sexta-feira (17), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a primeira convocação da seleção brasileira após a eliminação para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo. A lista do técnico traz 11 mudanças em relação ao elenco que disputou o Mundial na Rússia, entre junho e julho.

As principais novidades entre os 24 convocados são os meio-campistas Lucas Paquetá (Flamengo), 20, Arthur (Barcelona), 22, e Andreas Pereira (Manchester United), 22, e os atacantes Pedro (Fluminense), 21, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols, e Éverton (Grêmio).

“Tentei procurar ser o mais justo possível. A minha responsabilidade é com a seleção, mas tenho que enxergar o outro lado. Como procurei equilibrar, decidi não trazer dois de cada clube. Poderia chamar um do Palmeiras, o Bruno Henrique, que está jogando muito, mas tenho que dar a oportunidade a esses atletas. A maneira de equilibrar isso foi o critério de não chamar dois atletas. Talvez, forçar uma convocação, trazer um atleta do Palmeiras, mas não entendi abrir mão do Fred e outros que estão em bom momento. Ficam prejudicadas as três equipes em detrimento do Palmeiras em razão da convocação? Sim.”, disse o técnico Tite, ao justificar a convocação de jogadores de Corinthians, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro, que disputam, assim como o Palmeiras, fases decisivas de Copa do Brasil e Libertadores.

O primeiro teste da nova seleção brasileira chamada por Tite acontecerá em setembro. O Brasil inicia o ciclo para a Copa do Mundo do Qatar com os amistosos contra os EUA, dia 7, em Nova Jersey, e El Salvador, dia 11, em Washington. A apresentação dos jogadores está prevista para o dia 2.

Além de iniciar o trabalho de olho no próximo Mundial, a seleção também tem em seu radar a disputa da Copa América de 2019, que será realizada no Brasil.

Para Tite, a convocação desta sexta-feira significa a largada para uma nova fase no comando da seleção brasileira. Ele acertou a renovação do contrato com a CBF em 25 de julho, apenas 19 dias após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, que custou a eliminação na Copa da Rússia.

Esta será a segunda vez que um treinador que não foi campeão com o Brasil em uma Copa do Mundo seguirá na seleção na abertura do ciclo seguinte.

Após ficar em terceiro lugar na Argentina, em 1978, Cláudio Coutinho foi mantido pela CBF à frente do time brasileiro.

Com a eliminação na Copa América de 79, depois de um empate por 2 a 2 com o Paraguai no Maracanã, Coutinho deixou o cargo e foi comandar o Flamengo.

Os convocados do Brasil pós-Copa

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Neto (Valencia)

Hugo (Flamengo)

Laterais:

Danilo (Manchester City)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Fagner (Corinthians)

Alexsandro (Juventus)

Fabinho (Liverpool)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Dedé (Cruzeiro)

Felipe (Porto)

Meio-campistas:

Andreas Pereira (Manchester United)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Willian (Chelsea)

Fred (Manchester United)

Arthur (Barcelona)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Roberto Firmino (Liverpool)

Douglas Costa (Juventus)

Pedro (Fluminense)

Éverton (Grêmio)

