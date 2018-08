Concurso TJ-AL: resultado preliminar da prova de títulos para oficiais de justiça é divulgado

Data: 17/08/2018

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, nesta sexta-feira (17), o resultado preliminar da avaliação de títulos para o cargo de oficial de justiça, do Tribunal de Justiça de Alagoas. A consulta pode ser feita aqui.

A avaliação de títulos é uma das fases do concurso do TJAL e tem caráter classificatório. A FGV, organizadora do certame, divulgou, no último dia 10, o resultado preliminar da avaliação de títulos dos candidatos aos cargos de analista judiciário (área judiciária e de estatística).

O concurso

As provas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário (área judiciária e de estatística) ocorreram em Maceió, no dia 25 de março deste ano. Já os exames para oficial de justiça foram realizados no dia 13 de maio, também na Capital. Para todos esses cargos, o TJAL ofereceu 131 vagas. O concurso teve mais de 40 mil inscritos.

Fonte: TNH