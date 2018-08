Hospital de Emergência de Arapiraca tem 180 dias para se adequar a deficientes

Data: 17/08/2018

O juízo da Vara de Trabalho de Arapiraca determinou que o Hospital de Emergência do Agreste Dr. Daniel Houly adeque as instalações do prédio para atender melhor deficientes físicos. A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) nesta sexta-feira (17).

De acordo com a decisão, caso o hospital não cumpra a determinação em até 180 dias, será cobrada uma multa diária de R$ 5 mil.

A denúncia foi feita pelo MPT, que afirma ter econtrado irregularidades no local, como o não atendimento dos requisitos previstos na legislação de proteção às pessoas com deficiência.

Segundo o órgão, houve várias tentativas de acordo com o hospital, mas não teve êxito.

A assessoria de comunicação da unidade de saúde informou ao G1 que já existe um projeto para adequação do hospital, porém ainda não foi colocado em prática porque a prioridade do local era a ampliação dos leitos.

Ainda de acordo com a assesoria, a previsão é que a adequação seja feita até o final de 2018.

Entre as adequações exigidas estão a sinalização das áreas e espaços do hospital, instalação de pisos e de corrimãos, e construção de sanitários voltados às regras de acesso às pessoas com deficiência. Além disso, a unidade de saúde deve adequar os sanitários já existentes, seguindo a orientação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Fonte: G1/AL