Concurso PRF 2018: Edital autorizado para 500 vagas

Data: 18/08/2018



O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão autorizou a abertura de vagas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a portaria 236/2018, publicada no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2018, o novo concurso PRF 2018 será destinado ao provimento de 500 cargos de Policial Rodoviário Federal (nível superior). O edital deverá sair bem antes do prazo final da portaria!

Entre as atribuições essenciais do Policial Rodoviário Federal, estão: realizar atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

A responsabilidade pela realização do concurso será do ministro da Segurança Pública, a quem caberá editar todos os documentos necessários. Teoricamente, o prazo para a publicação do edital PRF 2018 será de até seis meses, ou seja, até o final de outubro de 2018, mas a corporação tem urgência nessa deliberação.

A partir de agora, o foco se volta para a definição da organizadora responsável pelo novo concurso PRF. Os dois últimos concursos da corporação, de 2012 e de 2013, foram executados pela FUNCAP e Cebraspe, respectivamente. Além disso, vale ressaltar que o atual concurso da Polícia Federal está sendo executado também pelo Cebraspe.

Fonte: Concursos no Brasil