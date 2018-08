Carlinhos Maia vai protagonizar série de TV ao lado de Whindersson e Tirulipa

Data: 19/08/2018



O alagoano Carlinhos Maia, brasileiro mais visto no Stories do Instagram no mês de junho e o segundo no mundo, vai protagonizar uma série de TV com 20 episódios. Ao lado do youtuber Whindersson Nunes, piauiense, e do humorista Tirulipa, do Ceará, Carlinhos vai fazer o papel de um de três irmãos nordestinos, que se envolvem em confusões.

A série será exibida no Multishow, mas ainda não tem nome. Sobre a novidade, Whindersson comentou: “Eu sempre quis fazer uma participação em programas de televisão, então, ter uma série de humor é muito interessante para mim. Eu me descobri ator depois que lançamos ‘Os parças’. A ideia do projeto surgiu quando decidimos criar um programa com artistas nordestinos, algo diferente na televisão brasileira”, diz.



Fonte: TNH