Procon Alagoas apreende 21 kg de carne vencida em supermercado

Data: 20/08/2018



Em uma fiscalização de rotina, os fiscais do Procon Alagoas apreenderam 21,8 kg de carne vencida em um supermercado, no bairro Jacintinho. Além das carnes, 12 latas de produtos também foram recolhidas por estarem fora da validade e com a embalagem danificada. A fiscalização aconteceu nesta segunda-feira, na feirinha do Jacintinho. O supermercado foi autuado e tem dez dias para apresentar defesa.

Na próxima terça-feira, o instituto deve fazer o descarte de cerca de 300 produtos apreendidos durante as fiscalizações do primeiro semestre de 2018. O material foi apreendido em supermercados, conveniências e postos de combustível. Entre os produtos, estão: 33,8 kg de carne vencida, laticínios, latas de leite e suplementos, produtos de limpeza para carros, óleo aditivo para carros e carteiras de cigarro.

“Estamos intensificando as fiscalizações, nossa equipe está na rua, não só com a intenção de punir, mas também de educar o dono do estabelecimento. Infelizmente com essas irregularidades encontradas, os supermercados terão que responder e serão punidos”, destacou o diretor presidente, Galba Novaes Netto. “Vale lembrar ainda que o consumidor, ao encontrar um produto vencido na prateleira do estabelecimento que estiver dentro do programa ‘De olho na validade’, tem o direito de receber um produto igual de graça”, completou.



Fonte: Ascom Procon Alagoas