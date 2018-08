São Paulo campeão ou vice? Líder do primeiro turno nunca terminou abaixo do segundo lugar no Brasileirão

O São Paulo venceu a Chapecoense na noite deste domingo, por 2 a 0, no Morumbi, e terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança. Se depender do histórico do torneio, o torcedor do São Paulo pode ficar ainda mais confiante na conquista do título da competição. Na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, em apenas três edições o campeão do primeiro turno não levantou a taça no fim da temporada.

Grêmio (2008), Internacional (2009) e Atlético-MG (2012) foram os únicos clubes que lideravam após a primeira metade da competição, mas não conseguiram se manter na ponta. Todos eles terminaram na segunda colocação. Ou seja, se classificaram para a Taça Libertadores do ano seguinte.

O título em 2018 seria o sétimo do São Paulo no Brasileirão, o quarto na era dos pontos corridos. No tri conquistado entre 2006 e 2008, o Tricolor ganhou o primeiro turno nos dois primeiros anos e passou o Grêmio no último.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o São Paulo abriu três pontos de vantagem para o Inter, quatro para o Flamengo e cinco para o Grêmio. Vale lembrar que, ao contrário de Flamengo e Grêmio, por exemplo, o São Paulo está 100% focado no Brasileiro.

Nas próximas rodadas, o Tricolor enfrenta Paraná (fora), Ceará (casa), Fluminense (casa), Atlético-MG (fora) e Bahia (casa).