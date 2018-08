Suspeito de assalto a ônibus é preso após ser agredido pela população

Data: 20/08/2018



Um homem foi preso no domingo (19) após assaltar um ônibus que faz a linha Vergel/Jacarecica no bairro de Cruz das Almas, em Maceió. Segundo a polícia, testemunhas informaram que o suspeito usou uma faca de serra para cometer o delito.

De acordo com os militares do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), Thiago dos Santos Cardoso, 34, havia assaltado o coletivo e roubado R$ 57,00 em espécie do cobrador do ônibus. Santos foi detido e agredido pelos passageiros até a chegada da polícia.

O suspeito foi encaminhado pela polícia para o Mini Pronto Socorro (MPS) do Jacintinho para atendimento, em seguida foi levado a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado por roubo.

Fonte: G1/AL