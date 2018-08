Devinho Novaes se envolve em nova confusão em Alagoas

Data: 21/08/2018



O cantor sergipano Devinho Novaes, conhecido como o Boizinho, foi uma das atrações da festa de Emancipação Política da cidade de Palmeira dos Índios, localizada no agreste alagoano. Em seu Instagram Stories, o cantor publicou vídeos do show, agradeceu aos fãs pelo carinho, mas também relatou um episódio que aconteceu no camarim com um fã após sua apresentação.

Segundo Devinho Novaes, ele foi empurrado pelo fã que estava com ciúmes de sua namorada. “Fui tirar uma foto no meio do casal e o cara me empurrou, puxou meu braço dizendo que eu ia pegar a mulher dele. Rapaz, pelo amor de Deus, eu não tenho precisão de pegar a mulher dos outros, se eu tenho minha namorada e estou muito feliz do jeito que estou hoje. Agora digo a vocês, ele foi muito ‘paia’”, contou o Boizinho.

No Instagram, ele continuou falando que a namorada do rapaz enciumado teria gravado um vídeo o acusando de tratar mal os fãs. “Ela ainda falou para mim assim ‘a gente te contratou, você não tem o direito de fazer isto não’. Minha filha, quem me contratou foi o prefeito e foi o povo que pediu Devinho Novaes. Ela gravou um vídeo dizendo que eu estava tratando os fãs mal. É mole. Mas o show deu certo e o povo amou”, disse o cantor.

Devinho Novaes finalizou dizendo que possui três corações e pertencem a Sergipe, Bahia e Alagoas.

Em junho deste ano, o cantor usou as redes sociais para contar que havia sido agredido durante uma apresentação na cidade de Coruripe.

Fonte: AL24horas