III Edição da Caravana da Cultura tem início no Povoado Itaporanga

Data: 20/08/2018



A Secretaria municipal de cultura iniciou nesse domingo (19), no Povoado Itaporanga, zona rural de Penedo, a 3ª Caravana da Cultura, com o objetivo de oferecer para a população dos bairros e povoados penedenses o acesso às manifestações culturais, arte, esporte, além da exibição de filmes, tornando essas opções de lazer mais democráticas. Nessa edição, o evento ocorrerá na zona rural do município . A 3ª Caravana da Cultura segue até o próximo dia 2 de setembro, quando será encerrado no Povoado Cooperativa I.

O evento que foi bem recebido pelos moradores do povoado, teve como atração o espetáculo infantil O remendó, da companhia de teatro penedense Flor do sertão, além do grupo de capoeira Mandingueiro. Também houveram diversas brincadeiras voltadas ao público infantil, distribuição de brindes, pintura facial, entre outros.

A 3ª Caravana da Cultura teve início pela manhã, com a participação de técnicos da coordenadoria de esportes do município, que ensinaram as crianças do povoado, os fundamentos de algumas modalidades esportivas como futsal e voleibol. Também ocorreram corrida de saco, cabo de guerra e travinha, pula corda, entre outros. Muitas crianças da localidade participaram das brincadeiras e jogos.

No período da tarde foram realizadas as apresentações artísticas e culturais que contaram com a participação de crianças e adultos do Povoado Itaporanga, incluindo a peça infantil o Remendó, onde sua historia remete a uma floresta onde vivem muitos bichinhos que narram suas aventuras, sempre com muita irreverência. O espetáculo foi protagonizado pela Companhia de Teatro Flor do sertão, que fez recentemente completou 5 anos de atuação.

Para a Secretária de Cultura Alyne Costa é fundamental levar opções de lazer e cultura para a zona rural do município, possibilitando aos moradores dos povoados, adultos e crianças, o acesso às manifestações culturais, antes só oferecidas à população da zona urbana.

“Agradecemos a toda equipe envolvida nesse projeto, que está trazendo a cultura para as comunidades rurais, interagindo também com as manifestações culturais locais, democratizando o acesso ao lazer e as práticas esportivas”, destacou.

Fonte: Ascom