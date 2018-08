Maceió: Professores em greve fazem protesto na Secretaria de Educação

Data: 21/08/2018



Servidores da rede municipal de ensino protestaram, na tarde desta terça-feira (21), em frente à Secretaria Municipal de Educação (Semed), no bairro da Cambona, em Maceió. A categoria, que está em greve desde o último dia 17 de julho, cobra o reajuste salarial.

De acordo com a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal), Célia Capistrano, além do reajuste salarial, o ato tem como objetivo apresentar algumas denúncias dos últimos meses nas escolas da capital.

“Estamos aqui porque muita coisa está acontecendo e nem todos tem conhecimento. Algumas escolas estão com as aulas suspensas. Professores recém concursados, sem oportunidade e transportes com irregularidades. Isso porque foi informado que estudantes estão com dificuldades de se locomoverem até a escola”, destacou.

Ainda segundo Célia, cerca de 60% das escolas municipais estão sem funcionar na capital. Conforme ela, não há uma data para o fim da greve.

“A greve vai continuar até tudo se resolver. Não aceitamos o reajuste de 3% da prefeitura porque queremos melhorias no nosso serviço. Estamos desde o começo do ano na luta e vamos seguir”, assegurou.

Por meio de nota, a assessoria da Prefeitura de Maceió informou que uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 30 de agosto. Enquanto isso, a Procuradoria Geral do Município está analisando as providências a serem tomadas para garantir o funcionamento dos serviços públicos aos cidadãos maceioenses.

