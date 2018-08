Semthas e SMS realizam evento Agosto Dourado

Data: 21/08/2018



A Secretaria municipal do trabalho, habitação e Assistência Social – Semthas, juntamente com a Secretaria municipal de saúde- SMS estão realizando no Sindspem, o evento Agosto Dourado que tem o objetivo de mobilizar as gestantes e nutrizes a cerca da importância do aleitamento materno, principalmente durante os seis primeiros meses do recém-nascido. Nessa terça-feira (21) foi à vez das nutrizes beneficiarias do Programa das cestas nutricionais participarem, já na quarta-feira (22), será o dia das gestantes, sendo entregue um total de 466 cestas, duas para cada beneficiaria.

A abertura do evento contou com a presença do Secretário Municipal de saúde Pedro Madeiro, da Secretária do trabalho, habitação e assistência social, Maria Izabel Ernesto Bezerra Cabral, coordenadores de ambas as pastas, entre outras autoridades. As nutrizes presentes tiveram acesso aos profissionais da secretaria municipal de saúde, que realizaram orientações as presentes, além palestras com sobre a importância do aleitamento materno, lanche, sorteios de brinde e embelezamento feminino.

A coordenadora do Programa das cestas Nutricionais em Penedo Leidy Ane Oliveira explicou para as nutrizes presentes às atividades programadas, palestras e orientações, assim como se daria a entrega das cestas para as nutrizes, anteriormente liberadas pelo sistema informatizado de leitura facial. Posteriormente o Psicólogo do Nasf, Edmanio Soares abordou a vida emocional do bebê e aspectos ligados a “nutrição sensorial”, entre outros pontos.

O Secretario de saúde Pedro Madeiro destacou a importância do aleitamento materno como prevenção para diversas doenças em crianças.

“Todas as ações do Agosto Dourado são em prol das gestantes e nutrizes penedenses. O aleitamento materno é a oportunidade de seu filho não precisar tomar remédio no futuro, diversas doenças são evitadas, nada substitui o aleitamento materno”, afirmou.

Fonte: Ascom