Sesc Arapiraca abre inscrições para curso gratuito de criação literária

Data: 21/08/2018



Estão abertas as inscrições para o Circuito de Criação Literária do Sesc Arapiraca. A oficina é gratuita e vai contar com a presença do escritor mineiro Sérgio Fantini. As vagas são destinadas a jovens escritores a partir dos 15 anos de idade, e que tenham ao menos dois contos escritos.

As pré-inscrições podem ser feitas através de um formulário disponível na internet (clique aqui), até as 18h do dia 31 de agosto.

O resultado será divulgado no dia 6 de setembro, através do site do Sesc Alagoas (clique aqui), onde também é possível obter mais informações sobre o curso e o processo de seleção.

As aulas serão no período de10 a 14 de setembro, das 18h às 22h, na Biblioteca Central do Sesc Arapiraca, localizada na Rua Manuel Cazuza, bairro Santa Edwiges. A carga horária é de 20 horas.

Os participantes terão oficinas de apresentação de contos, comentários dos colegas e observações finais feitas pelo mediador.

O escritor convidado, Sérgio Fantini, começou a publicar poemas na década de 1970, e desde 1985 publica prosa em antologias e livros próprios. Ele ministra oficinas de criação literária há mais de 20 anos.

Fonte: G1/AL