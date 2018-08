CRB vence o Fortaleza por 2 a 1 e deixa a zona de rebaixamento

Data: 22/08/2018



A vitória do CRB foi definida apenas nos minutos finais dos acréscimos da partida contra o Fortaleza, na noite desta terça-feira (21). E a vitória no Trapichão foi confirmada com Iago, após um rebote do goleiro Marcelo Boeck em chute de Willians Santana.

O jogador do CRB estava em posição irregular e, apesar da reclamação dos jogadores do Fortaleza, o gol foi confirmado, para a alegria do torcedor regatiano.

Antes, os artilheiros das duas equipes já haviam balançado as redes. Neto Baiano marcou, com muita categoria, o gol de abertura do marcador, mas Gustavo empatou para o time do Fortaleza.

O resultado fez o CRB chegar aos 25 pontos, subir três posições na tabela de classificação e sair da zona de rebaixamento – agora, ocupa a 15ª posição. Já o Fortaleza estacionou nos 43 pontos, mas está tranquilo e seguro na liderança.

Na próxima rodada, o CRB enfrentará o Atlético-GO, às 21h30 da sexta-feira (24), no Estádio Antônio Acioly. Já o Fortaleza volta a campo às 16h30 do sábado (25), recebendo a visita do Londrina-PR, na Arena Castelão, no Ceará.

Fonte: Gazetaweb