Polícia Federal deflagra operação e cumpre cinco mandados em cidades de Alagoas

Data: 22/08/2018

A Polícia Federal em Alagoas (PF/AL) desencadeou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação Cacimba com o objetivo de coibir crimes previdenciários em municípios do Estado de Alagoas.

Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Teotônio Vilela, Junqueiro e Cacimbinhas. Os locais que são alvos da ação não foram divulgados pela PF.

Os envolvidos responderão pelos crimes previstos no art. 171, § 3º (Estelionato Qualificado) e no art. 288 (Formação de Quadrilha), ambos do Código Penal Brasileiro (CPB). As penas podem chegar a 10 anos de prisão.

O nome dado à operação refere-se ao município de Cacimbinhas, que teve origem no Sítio Choan, onde caçadores vindos de Pernambuco acampavam. Próximo ao sítio havia uma cacimba (poço) junto a um pé de limoeiro. Com o movimento das pessoas que paravam para descansar no local, outras cacimbas foram abertas, originando o nome do município.

com assessoria