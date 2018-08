Família denuncia desaparecimento de professor em Junqueiro

Data: 23/08/2018

A família de Antônio Roberto da Silva, mais conhecido como Betinho, está desesperada em busca de informações sobre o paradeiro do professor de matemática, que está desaparecido há quatro dias.

O cunhado do professor, José Antônio, ccontou que Betinho foi visto pela última vez na noite de sábado, 18, quando saiu com seu namorado para um barzinho da cidade de Junqueiro.

“Ele mora em Junqueiro e estava em casa até as 19h de sábado. Depois saiu com o namorado e não foi mais visto. Vimos que ele visualizou pela última vez as mensagens no WhatsApp, às 23h05 de sábado. Já ligamos várias vezes para o celular e está desligado. Estamos aflitos para saber informações sobre ele”, disse José Antônio.

Após o sumiço do professor, a família procurou o 80º Distrito Policial de Junqueiro para registrar um Boletim de Ocorrência e aguardar o aparecimento de Betinho. José Antônio disse ainda que as polícias Civil e Militar já tiveram na residência do namorado do professor, mas o rapaz também não foi encontrado.

“Há uma informação de que o rapaz (namorado de Betinho) foi trabalhar na segunda e depois desapareceu. Mas não temos certeza. Desconfiamos de duas hipóteses: ou ele foi morto, ou sumiu junto com o companheiro”, finalizou o cunhado do professor Betinho.

A família pede para quem tiver informações sobre o paradeiro do professor Betinho entre em contato pelo telefone: (82) 99921.1444. Contudo, os parentes ressaltam que as pessoas não realizem trotes. Outro canal para informações seguras é o disque denúncia da Segurança Pública, através do 181. Sua identidade será mantida em sigilo.

