Semed realiza intercambio esportivo no ginásio do antigo SESI

Data: 23/08/2018

Com a parceria dos professores de Educação Física das escolas municipais Manoel Soares e Douglas Aprato Tenório, aconteceu nesta terça-feira 21, um intercambio esportivo com as modalidades de Futsal (Infantil e Juvenil) e “Queimado”. Esse intercâmbio, ocorreu com a finalidade aumentar a participação dos alunos nas atividades esportivas e promover o desenvolvimento motor, com suas respectivas habilidades.

As atividades ocorreram no Ginásio do Complexo Educacional e Esportivo Alcides Andrade, antigo SESI.

Para o Professor Denis Soares, educar o jovem através da prática desportiva escolar, difundi cada vez mais a construção da cidadania, visando um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de descriminação e dentro do espírito de competição mútua.

“Através das atividades desportivas, crianças e jovens constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades. Agradecemos a todos que comparecerem para prestigiar esse evento que visa contribuir para com o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte”, afirmou.

Para a Secretária municipal de educação, Cyntia Alves, a realização de atividades esportivas promovidas pelas escolas municipais, tem um papel fundamental no desenvolvimento das atividades escolares e na formação de cidadãos, dentro do processo de ensino-aprendizagem.

Fonte: Ascom