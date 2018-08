Sorteio na CBF define, Corínthians e Cruzeiro decidem semifinal da Copa do Brasil em casa

Data: 23/08/2018

O sorteio na sede da CBF na manhã desta quarta-feira definiu que Corinthians e Cruzeiro farão o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil em casa. Também ficou determinada quais serão as datas das semifinais: 12 de setembro terão os jogos de ida, enquanto os confrontos de volta serão no dia 26 do mesmo mês. A final está marcada para 10 e 17 de outubro, com mandos a serem definidos também por sorteio.

12/09 – 21h45

Flamengo x Corinthians

Palmeiras x Cruzeiro

26/09 – 21h45

Corinthians x Flamengo

Cruzeiro x Palmeiras

Dos quatro times que estão nas semifinais, três tiveram jogadores convocados por Tite para dois amistosos pela seleção brasileira. Dedé (Cruzeiro), Fagner (Corinthians) e Lucas Paquetá (Flamengo) foram chamados pelo treinador e devem desfalcar seus times para o primeiro jogo da semifinal, já que o segundo amistoso do Brasil será no dia 11 de setembro.

Nas semifinais da Copa do Brasil deste ano estarão quatro, dos cinco maiores campeões do torneio. Apenas o Grêmio, empatado com o Cruzeiro com cinco títulos, está de fora. Corinthians, Flamengo e Palmeiras levantaram a taça três vezes cada.

A final da Copa do Brasil deste ano pode ter a reedição da decisão do ano passado, entre Flamengo e Cruzeiro, na qual a Raposa saiu campeã nos pênaltis. Outra possibilidade é que tenhamos um dos maiores clássicos do país entre Corinthians e Palmeiras. Além disso, outros cenários possíveis são Corinthians x Cruzeiro e Flamengo x Palmeiras.