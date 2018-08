Caixa reduz juro para financiamento imobiliário

Data: 24/08/2018

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (24) a redução dos juros para financiamento da compra da casa própria com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passam de 9% ao ano para 8,75% no caso de imóveis financiados dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Já os juros para imóveis do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) passam de 10% ao ano para 9,50% ao ano. As novas regras começam a valer já nesta sexta-feira.

Conforme o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, que está em viagem pelo Rio Grande do Sul para inaugurar uma agência digital do banco em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (24) , o limite de cota de financiamento de imóveis usados sobe de 70% para 80%. Com isso, é possível dar uma entrada menor na aquisição deste tipo de bem.

Em entrevista na agência da Caixa na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (24), Souza afirmou que as mudanças ocorrem porque o Banco Central permitiu usar uma parte maior dos depósitos na poupança para o crédito imobiliário.

Destacou, ainda, que a manutenção do juro básico no atual patamar, de 6,5% ao ano, possibilita a gradativa redução dos juros nos próximos meses.

Fonte: Gaúcha ZH