Como transformar a sua televisão em uma smart TV

Data: 23/08/2018



Está sem dinheiro para comprar uma “Smart TV”? Sabe aquele televisor velho, aquele ‘caixotão’ mesmo, que você tem guardado em casa? Ele pode ter uma utilidade semelhante à Smart TV.

Com um pequeno conector, vendido no mercado pelo preço médio de R$ 50, é possível transformar o aparelho velho em uma “Smart TV” e aproveitar a televisão de tubo ou mesmo aquela TV plana para assistir aos vídeos do YouTube ou ver as séries da Netflix.

De acordo como consultor de tecnologia, Gilberto Sudré, esse conector é um cabo que conecta a TV a um computador, tablet ou celular. São necessários que a TV tenha uma entrada HDMI e que haja uma conexão WiFi em casa.

“É o computador que é o responsável pela parte da inteligência. Através do cabo, as imagens são transferidas para o televisor. Por isso, é importante que se tenha uma boa conexão de internet”, explica Sudré, que é comentarista de tecnologia da rádio CBN Vitória.

Se você não quer ficar dependendo dos cabos, é possível adquirir um dispositivo criado pelo Google para transformar TVs comuns em Smart TVs, o Chromecast. O computador ou o celular continuam responsáveis pelos comandos, mas com o Chromecast não é preciso dos cabos. O dispositivo da Google se conecta à TV e, através do WiFi, transmite as informações do celular, tablet ou computador para o aparelho televisor.

Existem três versões do Chromecast e a mais barata pode ser encontrada em lojas de informática pelo preço de R$ 200.

Para transmitir a mídia para a TV, também é necessário baixar o aplicativo “Google Home”, que configura, gerencia e controla o Chromecast.

Sudré lembra que há uma nova opção, lançada pela Microsoft para concorrer com o Chromecast: o Microsoft Wireless Display Adapter, com o formato parecido com o de um pen drive. A única diferença é que o dispositivo da Microsoft não exige a instalação de aplicativos.Ele também tem um preço bem mais salgado, girando em torno de R$ 330.

Fonte: Gazeta Online