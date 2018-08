Diego marca, Flamengo vence o Vitória e cola nos líderes

Data: 23/08/2018



No duelo de rubro-negros no Maracanã, na noite desta quinta-feira, melhor para o time da casa: com domínio do jogo, mas pouca eficiência, o Flamengo fez 1 a 0, com Diego, segurou o jogo, bateu o Vitória e voltou a vencer no Brasileirão. O resultado colou o time de Maurício Barbieri nos líderes e deixou os baianos na zona da degola.

O Flamengo controlou os primeiros 45 minutos. Logo no início do jogo, Vitinho, em busca do primeiro gol com a camisa do Flamengo, soltou uma patada de longe e carimbou o travessão de Ronaldo. Sem ser ameaçado, o time de Barbieri colecionou chances perdidas – Henrique Dourado e Éverton Ribeiro não foram eficientes -, mas abriu o placar antes do intervalo: aos 40 minutos, Diego aproveitou rebote do goleiro em cabeçada de Paquetá e balançou a rede.

No 2º tempo, já em vantagem, o time da casa diminui o ritmo e deu espaços para o Vitória. Mas os baianos exageraram nos passes errados e só foram assustar aos 38 minutos: Lucas Fernandes passou por Renê, invadiu a área e bateu cruzado, mas parou em Diego Alves.

Diego não balançava a rede desde o dia 10 de junho, na vitória por 2 a 0 diante do Paraná, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, o camisa 10 comandou as ações pelo meio, foi um dos mais participativos e desencantou: foi o 4º gol dele no campeonato.

O Vitória passa por uma situação delicada no Brasileirão. Com o resultado negativo no Maracanã, a equipe de Carpegiani chegou a cinco jogos sem vitória na competição: quatro derrotas e um empate em sequência. Os baianos abrem a zona de rebaixamento.

Fonte: Globoesporte