Evento Agosto Dourado é encerrado com a entrega das cestas nutricionais as gestantes

Data: 24/08/2018



O evento Agosto Dourado teve seu encerramento na última quinta-feira (23), no auditório do Sindspem com a entrega das cestas nutricionais do Programa de Complementação alimentar e nutricional para as gestantes beneficiarias. O encerramento contou com a presença das equipes da Secretaria Municipal de saúde e da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social- Semthas, com a entrega também de 300 cestas nutricionais, duas para cada beneficiarias.

O evento Agosto Dourado teve o objetivo de mobilizar as gestantes e nutrizes a cerca da importância do aleitamento materno, principalmente durante os seis primeiros meses do recém-nascido.

O Enceramento contou com a palestra do Dr. Diego Rodrigues cirurgião dentista da Unidade Básica de Saúde do Povoado Tabuleiro dos negros, zona rural de Penedo, falou sobre a importância da saúde bucal da gestante e do bebê, com a a entrega de kits de saúde bucal. A outra palestra foi proferida pela Nutricionista do NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Carla Viviane Lins Marinho que falou sobre a importância do aleitamento materno para mãe e bebê.

O Secretário municipal de saúde Pedro Madeiro reforçou em sua fala a importância do aleitamento materno, o acompanhamento de saúde e garantiu que todas as gestantes tem a realização do exame ultrassom garantido assim como todo o acompanhamento da mãe e bebê.

A coordenadora do programa em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira reforçou as condicionalidades para o recebimento das cestas nutricionais quanto ao cumprimento do pré-natal, importância do aleitamento materno e da participação das beneficiárias nas ações do Programa e a importância das palestras.

“Reforcei que daremos amor em troca de amor também. A cesta é um complemento e o mais importante para nós é cuidar da saúde de todas e proporcionar uma qualidade de vida saudável e garantia de alimentação adequada para todas e consequentemente suas famílias. Ver o rostinho feliz de todas e contar com os depoimentos delas foi gratificante e recompensa tudo. Contamos também para contagiar ainda mais a linda manhã com a participação especial de Junior Voz e Violão”, destacou.

A equipe do CRAS- Centro de Referência em Assistência Social do Bairro Santo Antônio acolheu e atendeu a todas as gestantes, juntamente com a equipe do Programa das cestas nutricionais e os Coordenadores da Secretaria municipal de saúde: Monique Oliveira e Marcondes Firmino e suas equipes. Além disso foram entregues kits de higiene bucal e repelentes para todas as gestantes presentes , além da entrega de duas cestas nutricionais para cada beneficiaria.

Fonte: Ascom