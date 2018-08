Fórum comunitário sobre o Selo Unicef será realizado na EMEB Santa Luzia

Data: 24/08/2018



Na próxima terça-feira (28) será realizado em Penedo, o 1º Fórum comunitário sobre o selo Unicef , na Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia, antigo prédio do Senai, com inicio a partir das 8h prosseguindo até as 13h30. Com o lema “Penedo em busca do selo Unicef”, o evento abordará esse que é um reconhecimento internacional conquistado pelos municípios que atingem bons resultados, em prol de mais qualidade de vida para crianças e adolescentes.

De acordo com Cleiton pórfiro, Coordenador municipal da juventude, será um momento essencial para estruturar o percurso do município rumo ao selo Unicef, uma vez que propõe um diagnóstico da situação das crianças e adolescentes do município e a reflexão conjunta sobre os diversos fatores de desigualdades.

O fórum municipal sobre o selo Unicef será um momento de tomada de são momentos decisões coletivas coletiva e acompanhamento das ações e indicadores do Selo, que pretende assegurar mecanismos de escuta e participação da sociedade (especialmente de crianças e adolescentes) na elaboração e controle social de políticas públicas institucionalizados.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF voltada à redução das desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes do previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Para isso, busca fortalecer a Gestão Municipal e qualificar as políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência nos municípios participantes, garantindo a mobilização social e a participação dos adolescentes.

Fonte: Ascom