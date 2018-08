Governo do Estado realiza treinamento para o Programa das Cestas nutricionais

Data: 23/08/2018



Os gestores do Programa de Complementação nutricional de gestantes e nutrizes- cestas nutricionais de Penedo participaram na ultima terça-feira (22), no auditório do Senac na capital alagoana, do treinamento de alinhamento das ações do Programa de Complementação Alimentar das Gestantes e Nutrizes, com a presença de representantes dos 102 Municípios.

De acordo com a Coordenadora do Programa em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, além do treinamento em si, o encontro foi importante para mostrar para os demais municípios as ações desenvolvidas em Penedo. Na ocasião Leidy Ane destacou o evento Agosto Dourado, que está sendo realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

“Quero compartilhar com vocês mais um momento único aqui e de importância para Penedo. A parceria saúde e assistência social que deu certo. Quero aqui dedicar todos os elogios e aplausos a cada um de vocês que fazem o Programa acontecer. Foi maravilhoso e muito produtivo. Muitas novidades e a oportunidade de aprender mais e passar o que aprendemos e realizamos na prática”, afirmou.

Também destacou a superação de vida e exemplo de determinação da nutriz do Programa de Penedo,Daniela Araújo, na qual apesar as dificuldades, conseguiu supera-las buscando a própria independência financeira, por meio do empreendedorismo, servindo assim de exemplo para as demais.

Durante o treinamento estiveram presentes: A representante do Governo do Estado, Morgana Tavares; o Superintendente estadual de segurança alimentar, Leonardo de Paula Monteiro; representantes da coordenação estadual do programa, técnicos do responsáveis pelo sistema de monitoramento facial e representantes de todos os Municípios Alagoanos.

Fonte: Ascom