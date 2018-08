Setor produtivo promove encontro com candidatos ao governo de Alagoas

Data: 24/08/2018



Numa reunião em que os dois candidatos melhor situados em pesquisa de opinião estiveram representados, os presidentes das Federações da Indústria, José Carlos Lyra de Andrade, do Comércio, Wilton Malta, e da Agricultura, Álvaro Almeida, definiram as regras do diálogo que o setor produtivo terá com Fernando Collor (PTC), e Renan Filho (MDB), que disputarão o governo do Estado na eleição de outubro próximo.

O encontro com os candidatos, cuja escolha teve como critério o percentual mínimo de 5% das intenções de voto, medido em pesquisa do Ibope, e divulgada no último dia 16, será nos dias 3 e 4 próximos. Assim, o senador Fernando Collor, que aparece com 22%, será ouvido no dia 3, e o governador Renan Filho, que tem 46%, no dia 4, na sede da Federação das Indústrias (Fiea), no bairro do Farol.

“Vamos apresentar aos candidatos as propostas do setor produtivo para o desenvolvimento socioeconômico de Alagoas, e ouvi-los sobre o que propõem como postulantes ao governo”, disse José Carlos Lyra, lembrando que a iniciativa já é uma tradição das entidades representativas dos principais segmentos da economia alagoana.

Neste sentido, o presidente da Federação do Comércio do Estado de Alagoas (Fecomércio AL), empresário Wilton Malta, destacou a importância do diálogo, de modo que os candidatos conheçam e se comprometam com as ações que visam o crescimento da economia, principal caminho para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do povo alagoano.

“O momento é de analisar o plano de governo de cada candidato e questionar o que de fato pode ser feito para contribuir com o desenvolvimento do setor produtivo do Estado”, afirmou Malta.

O encontro com os dois principais candidatos tem ainda como objetivo estreitar as relações institucionais entre as entidades do Comércio, Indústria, Agricultura e o futuro governante, de modo que haja sintonia nas iniciativas e projetos a serem implantados no Estado.

“O que nos move é o desejo de que a futura gestão promova o desenvolvimento em todas as áreas de nossa economia”, afirmou o presidente da Federação da Agricultura (Faeal), Álvaro Almeida.

Por fim, ficou acertado que os candidatos serão recepcionados no hall da Casa da Indústria, sede da Fiea, com um café da manhã, às 8h, para, às 9h, iniciarem o diálogo com os empresários, no auditório principal. Participaram da reunião o vice-presidente da Federação das Indústrias, José Nogueira Filho, a jornalista Milena Andrade, representando o candidato Renan Filho, e Izael Fausto, representando o candidato Fernando Collor.

