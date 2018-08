TRE/AL define plano de mídia e sorteia emissoras para geração e ordem da propaganda eleitoral gratuita

Data: 23/08/2018



Na tarde desta quinta-feira (23), o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) reuniu representantes de partidos, coligações e emissoras de rádio e televisão para tratar sobre a elaboração do plano de mídia, utilização do tempo da propaganda eleitoral gratuita e sorteio para a escolha da ordem de veiculação dos programas. A reunião foi conduzida pelo desembargador eleitoral substituto Gustavo de Mendonça Gomes, integrante da Comissão de Propaganda do Tribunal.

Antes do sorteio e da reunião em si, o presidente do TRE/AL, desembargador José Carlos Malta Marques, fez a abertura dos trabalhos, destacando a importância da manutenção do nível dos programas eleitorais gratuitos. “O eleitor quer ver propostas e planos de governo. Espero que os candidatos gastem bem seus tempos com a propaganda gratuita, não utilizando-o para denegrir e nem atacar os adversários”, ressaltou Malta Marques.

O vice-presidente do TRE/AL e corregedor regional eleitoral, desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, e a procuradora regional eleitoral, Raquel Teixeira, também participaram da abertura dos trabalhos, que ficou sob a responsabilidade de servidores da Secretaria Judiciária do Tribunal.

Modalidades de propaganda

Existem duas modalidades de propaganda: em rede e em inserções. Em rede, será veiculada de segunda a sábado, distribuídas às terças, quintas e sábados, para os cargos de presidente e deputado federal. E nas segundas, quartas e sextas-feiras, para os cargos de senador, deputado estadual e governador. Nas inserções, são 70 minutos diários (inclusive aos domingos).

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV será veiculada no período de 31 de agosto a 4 de outubro.

A Secretaria Judiciária do TRE/AL disponibilizará, no site www.tre-al.jus.br, na aba Eleições 2018, o mapa completo com os tempos de exibição e a grade de veiculação.

Fonte: TNH