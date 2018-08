Site e Web Rádio OparaNews completam 10 anos

Data: 26/08/2018



Em 26 de Agosto de 2008 entrava no ar o portal de notícias e web rádio, OparaNews. Enraizado em Penedo, terra dos casarões e da bela vista do Rio São Francisco, o jovem Walberth Lima, filho do radialista Valdi Fernando propôs lançar um meio de comunicação que vinculasse notícias da cidade e fosse vista pelo Brasil e pelo Mundo. É bem verdade que na época existiam alguns “Blogs” na cidade, mas não com uma magnitude de um portal de notícias. O nome OparaNews significa: Opara (primeiro nome dado ao rio São Francisco pelos Índios) e News (notícias).

“Inicialmente tínhamos a ideia de colocar uma rádio online em Penedo, mas para isso precisaríamos de um site, com isso surgiu o site e a rádio OparaNews”, disse Walberth Lima.

O OparaNews passou a ser então o primeiro Site de Notícias de Penedo. Há quem diga que ele foi o estopim para o surgimento de outros na cidade. Nossa missão sempre foi e continuará sendo a prestação de serviços e o entretenimento para os internautas, que são a razão do sucesso do nosso trabalho. E atrelado ao site surgiu a Web Rádio OparaNews com uma programação musical voltada para os artistas da cidade sem deixar de lado os artistas regionais, nacionais e internacionais.

Além de participar ativamente do noticiário de Penedo, o esporte foi o carro chefe dos idealizadores Walberth Lima, Valdi Fernando e Walder Lima. Durante esses 10 anos a Web Rádio participou de vários eventos esportivos na cidade com transmissões de jogos, principalmente na cobertura dos jogos do Sport Club Penedense no certame estadual, sendo a primeira rádio online a transmitir jogos ao vivo de futebol em Penedo.

Para não perder o costume, demos o ponta pé inicial de um Programa Ao Vivo pelo Facebook recentemente. O programa Balanço Geral, apresentado por Walberth Lima e Valdi Fernando, vai ao todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h, na página do OparaNews. Graças a Deus a comunidade abraçou o projeto e vai dando certo.

Nós que fazemos o OparaNews só temos que agradecer a Deus, aos internautas que nos acompanham diariamente e aos nossos parceiros pela confiança. Novos projetos estão por vir e aguardem em breve mais novidades.

por redação