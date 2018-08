Com vagas para Alagoas e salários de até R$ 5 mil Iphan abre inscrições para concurso

Data: 27/08/2018

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do CEBRASPE, divulgou o edital nº 9/2018, informando que, em cumprimento a decisão judicial, realizou retificações no edital do concurso, todas exclusivamente voltadas ao cargo 2: Técnico 1 – Área 2. Os salário podem chegar a R$ 5.035,29, há vagas para Alagoas e cotas destinadas a candidatos com deficiência e aos candidatos negros.

A primeira mudança diz respeito ao requisito para o cargo de Técnico I – Área 2, que passa a ser o seguinte:

a) diploma, devidamente registrado, de bacharelado em Arqueologia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, conforme inciso I do art. 2º da Lei nº 13.653, 18 de abril de 2018; OU

b) diploma em Arqueologia emitido por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, cujos títulos tenham sido revalidados no Brasil, na forma da legislação pertinente, conforme inciso II do art. 2º da Lei nº 13.653/2018; OU

c) diploma, devidamente registrado, de nível superior em qualquer área de formação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de pós-graduação na área de concentração em Arqueologia, com dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado sobre Arqueologia e com pelo menos dois anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da Arqueologia, devidamente comprovadas, conforme inciso III do art. 2º da Lei nº 13.653/2018; OU

d) diploma, devidamente registrado, de nível superior em qualquer área de formação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de pelo menos cinco anos consecutivos, ou dez anos intercalados, no exercício de atividades científicas próprias do campo profissional da Arqueologia, devidamente comprovadas, conforme inciso IV do art. 2º da Lei nº 13.653/2018; OU

e) diploma, devidamente registrado, de nível superior em qualquer área de formação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de curso de especialização em Arqueologia, reconhecida pelo MEC, e, pelo menos, três anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da Arqueologia, devidamente comprovadas, conforme inciso V do art. 2º da Lei nº 13.653/2018.

Inscrições reabertas Técnico I – Área 2

O novo período de inscrições somente para Técnico 1 – Área 2 é de 10h de 27 de agosto a 18h de 10 de setembro de 2018. A taxa de inscrição será de R$ 117,00.

As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18 e vale ressaltar que as inscrições anteriormente homologadas para o Cargo 2: Técnico 1 – Área 2 permanecem válidas, não sendo necessária a realização de outra inscrição para o referido cargo.

As provas objetivas e a prova discursiva para o Cargo 2: Técnico 1 – Área 2 terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 21 de outubro de 2018. O documento acrescenta que, por conta dessa retificação, os candidatos amparados pela lei nº 13.656/2018 que solicitaram a isenção de taxa, deverão observar os dispositivos listados na retificação atual.

Sobre o concurso IPHAN 2018

O concurso IPHAN 2018 é regido pelo edital nº 1 – IPHAN/2018 e suas retificações, e oferta 411 postos de trabalho distribuídos entre os cargos de Analista I, Técnico I e Auxiliar Institucional. As inscrições foram aceitas até as 18 horas do dia 16 de julho de 2018 (horário oficial de Brasília). A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 6 de agosto de 2018.

Para os cargos de Analista I e Técnico I, além das oportunidades para profissionais de qualquer curso de graduação, há também chances específicas para quem possui formação nas áreas de Comunicação Social, Jornalismo, Relações Públicas, Engenharia Cartográfica, Geografia, Ciências Sociais, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, História, Educação, Pedagogia, Licenciaturas, Museologia, Artes Visuais, Belas Artes, Artes Plásticas, História da Arte e Geociências. Já para concorrer ao cargo de Técnico, basta ter curso de nível médio geral ou técnico específico, em áreas como: Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Edificações, Agronomia ou Jardinagem.

Entre as outras retificações já anunciadas, vale ressaltar que o edital ainda passou por retificações relacionadas aos requisitos dos cargos, as quais também devem ser atentamente conferidas pelos candidatos.

A remuneração inicial oferecida será de R$ 3.419,97 para Auxilares Institucionais e R$ 5.035,29 para Analistas e Técnicos I. Das vagas destinadas a cada cargo, 5% serão destinadas a candidatos com deficiência e 20% aos candidatos negros.

Vagas do concurso IPHAN

As vagas são destinadas aos estados da federação e ao Distrito Federal, e poderão ser distribuídas entre as sedes do IPHAN nas capitais das 26 unidades da Federação e no Distrito Federal e nos Escritórios Técnicos existentes nas seguintes cidades: AL – Piranhas; BA – Cachoeira, Lençóis, Porto Seguro e Rio de Contas; CE – Icó e Sobral; GO – Goiás e Pirenópolis; MA – Alcântara; MG – Congonhas, Diamantina, Mariana, Ouro Preto, São João Del Rei, Serro e Tiradentes; MS – Corumbá; PB – Areia; PE – Fernando de Noronha, Igarassu e Olinda;PI – Parnaíba e São Raimundo Nonato; RJ – Paraty, Petrópolis, São Pedro D´Aldeia, Vassouras; RS – Antônio Prado, Jaguarão e São Miguel das Missões; SC – Laguna, Pomerode e São Francisco do Sul; SE – São Cristóvão; SP – Iguape; TO – Natividade.

Fonte: Concursos no Brasil