Homem é preso após agredir mulher na Cidade Universitária, em Maceió

Data: 27/08/2018



Um homem foi preso em flagrante após agredir uma mulher no bairro Cidade Universitária, em Maceió, no domingo (26).

Segundo informações do relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), José Rivaldo Valentim, 33, atingiu a vítima com chutes e socos no rosto. Ele chegou a usar um facão, mas a mulher não foi atingida.

O motivo das agressões não foi divulgado.

De acordo com a PM, a mulher foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE) com fratura no rosto.

Valentim foi encaminhado para a Central de Flagrantes I, no Bairro do Farol, e autuado em flagrante por lesão corporal com violência doméstica.

Fonte: G1/AL