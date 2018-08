III Caravana da cultura é realizado no povoado Murici em Penedo

Data: 27/08/2018



Em mais um final de semana com diversas atrações culturais, filmes, brincadeiras e esportes, teve continuidade a III Caravana da cultura, realizada pela Prefeitura de Penedo, tendo como destino no último domingo (26), o povoado Murici, zona rural do município. Durante todo o domingo, os moradores e visitantes do povoado puderam contemplar as apresentações, exibição de filme infantil, peça teatral Remendó, oficina de sabão ecológico em parceria com o IMA- Instituto do meio ambiente, entre outras atrações.

Muitas crianças do povoado Murici e região estiveram presentes ao evento e todos receberam com alegria a caravana da cultura, contando também com a presença de secretários municipais, coordenadores, funcionários públicos entre outras autoridades presentes.

Logo cedo as atividades tiveram início com a participação de técnicos da Coordenadoria de esportes do município, que ensinaram para as crianças do povoado os fundamentos de algumas modalidades esportivas como futebol na areia e “queimado”. As crianças também brincaram de “travinha”, corrida, distribuição de brindes, entre outros.

Na segunda etapa, as crianças realizaram pinturas em seus rostos e braços, assistiram ao filme infantil e também a peça Remendó da Companhia teatral penedense Flor do Sertão.

No próximo domingo 3 de setembro, a 3ª Caravana da Cultura terá o seu encerramento no Povoado Cooperativa I, sempre a partir das 8h.



Fonte: Ascom