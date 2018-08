Homem é morto com golpes de arma branca perto de posto de combustíveis

Data: 29/08/2018

Um homem, identificado como Ailson dos Santos Lima, de 53 anos, foi morto com golpes de arma branca no início da manhã desta quarta-feira (29), no município de Porto Real do Colégio, na região do Baixo São Francisco de Alagoas.

De acordo com informações do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informaram que o homem foi morto em um trecho da BR 101, no Sítio Belém, na zona rural da cidade. Testemunhas relataram que o homem foi encontrado sem vida nas imediações de um posto de combustíveis. Próximo a cena do crime foi encontrada uma motocicleta.

A PM chegou a realizar rondas pela região, mas não obtiveram êxitos. O Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local e realizou os primeiros procedimentos de perícia no corpo da vítima. Em seguida, o cadáver foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: AL24horas