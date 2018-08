I Fórum Comunitário sobre o Selo Unicef é realizado em Penedo

Data: 29/08/2018



O Selo Unicef é um reconhecimento internacional conquistado pelos municípios que atingem bons resultados em prol de mais qualidade de vida para crianças e adolescentes. Em virtude da adesão do município de Penedo, a Semthas- Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, o Conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente e o Conselho Tutelar realizaram na sede da Escola Municipal Santa Luzia, o I fórum comunitário sobre o tema, para debater a situação atual das crianças e adolescentes de Penedo e tudo que tem sido feito pela municipalidade para conseguir esse reconhecimento.

O evento contou com a presença de secretários municipais, coordenadores, vereadores, conselheiros tutelares, Policia militar, Presidente do Conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, Wanderleia Nunes; Presidente do Conselho Municipal de Educação Keith Guimarães, entre outras autoridades.

Após o acolhimento e abertura por parte das autoridades presentes foi explicado para todos a metodologia do evento, com posterior divisão em grupos de trabalho, para diagnóstico dos problemas da população de 0 a 18 anos e elaboração de soluções, de acordo com o tema a ser trabalhado, sendo esses: Esporte, cultura, lazer, educação, saúde, direitos ao registro civil, entre outros. Na qual os grupos após se reunirem explicitaram suas conclusões para os demais.

O coordenador da Juventude e Articulador do selo Unicef edição 2017-2020 Cleiton Porfirio desejou boas vindas a todos os presentes e destacou a importância da união das secretarias municipais, para o êxito dos objetivos propostos no evento.

A Presidente do Conselho Municipal de educação Keith Guimarães enfatizou que a obtenção do selo Unicef representa a certeza de que os municípios aprovados proporcionam politicas publicas de qualidade para crianças e adolescentes

O Secretário Municipal de Saúde Pedro Madeiro destacou a importância do fórum e o grande momento que representa a busca pela inclusão de Penedo no selo Unicef, sendo a certificação que o município nos últimos quatro anos Penedo foi um dos grandes municípios na proteção das crianças e adolescentes, explicitando os avanços da administração na área da saúde, e nas demais áreas importantes para obtenção do selo.

Fonte: Ascom