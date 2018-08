Inscrições para o 8º Encontro de Cinema Alagoano seguem abertas até 16 de setembro

Data: 28/08/2018



O período de inscrições de trabalhos acadêmicos no 8º Encontro de Cinema Alagoano segue aberto até 16 de setembro. O evento faz parte do Circuito Penedo de Cinema, realizado de 26 de novembro a 2 de dezembro em Penedo (AL), e reúne atividades de caráter acadêmico, como oficinas, palestras e conferências voltadas à sétima arte.

Nesta primeira janela de inscrições, é possível submeter artigos ou resumos expandidos para apresentação oral. Cada trabalho poderá ser composto por, no máximo, três autores e cada participante pode inscrever até dois trabalhos acadêmicos.

Os artigos e resumos podem apresentar diversas abordagens relacionadas ao cinema, como arte e mercado, por exemplo. “Pode-se discutir cinema e história, cinema e literatura, a democratização do acesso ao cinema, analisar o trabalho de um diretor específico, entre outras vertentes”, pontua Sérgio Onofre, coordenador geral do Circuito.

O processo é gratuito e online, por meio do endereçocircuitopenedo.com.br. A lista com os trabalhos aprovados para apresentação será divulgada no dia 30 de outubro, no site e nas redes sociais do evento.

Sobre o Circuito

O Circuito Penedo de Cinema reúne quatro eventos: 10º Festival do Cinema Brasileiro, 8º Festival de Cinema Universitário de Alagoas, 8º Encontro de Cinema Alagoano e 5ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. É realizado em Penedo (AL) por meio da parceria entre a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas (Secult) e o Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).

Fonte: Ascom Ufal