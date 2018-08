‘Rei do Instagram’, Carlinhos Maia revela fórmula de seu sucesso na rede social

Data: 29/08/2018



Carlinhos Maia se tornou um fenômeno das redes sociais em 2015 e três anos depois, se viu como umas das pessoas mais assistidas no Stories do Instagram, ficando atrás apenas da socialite Kim Kardashian. Em entrevista ao “Pânico”, o influenciador digital afirmou que estudou pessoas como Whindersson Nunes e Tirulipa para montar um personagem que as pessoas não enjoassem.

“Eu quando decidi ir para internet, eu fui estudar. Analisei os perfis porque esse povo faz sucesso. Eu anotava e circulava o mesmo tipo de comentários positivos. Eu anotava também os pontos negativos, o que criticavam neles. Quis criar um cara quase perfeito para a internet. Eu quis dar para a pessoa um produto em que ela não enjoasse”, explicou.

Simpático e humilde, Carlinhos conseguiu alcançar o sucesso – tanto que ganhará em breve um programa no Multishow – mostrando o seu cotidiano em sua vila, na pequena cidade de Penedo, no Alagoas. Com seus ganhos, o rapaz ajudou a família e todas as pessoas que participam de suas produções.

“Eu acho que não chegaria tão longe se não fosse verdade. Eu esperava que fosse apenas por seis meses. A questão é mostrar tudo como é na internet e transformar pessoas comuns em personagens. Todo dia eu coloco uma pessoa diferente no vídeo. Eu chamo e ofereço 300 reais para gravar”, contou.

Polêmica com fã de Simaria

O humorista esteve diretamente ligado à polêmica de Simaria, que fez pouco caso de um desenho enviado por uma fã. Foi Carlinhos que mostrou a arte para a cantora, afirmando que a obra estava feia.

Após toda a repercussão, Maia criticou a jovem por não ter conseguido lidar com uma crítica e pediu para que os pais criem seus filhos para lidarem com um mundo em que nem sempre você será elogiado.

“É uma geração de muito mimimi literalmente. Os pais estão criando seus filhos ameaçando processar quem os critique. A menina ouviu que o desenho estava feio, eu não vou mentir. Aí faz um texto imenso me marcando. O desenho estava feio mesmo, não gostei mesmo. Eu achei que estava engraçado. Se você não está pronto para ouvir crítica, saia da vida”, finalizou.

Fonte: Jovem Pan