Secretário Pedro Madeiro e vereadores visitam obras do Centro de Diagnóstico

Data: 29/08/2018



Na última terça-feira (28), o Secretário municipal de saúde Pedro Madeiro, acompanhados de alguns dos vereadores do Poder legislativo do município de Penedo visitou as novas instalações do Centro de diagnostico, que passa por uma ampla reforma, além da aquisição de diversos equipamentos novos que somam mais de R$ 500 mil reais.

De acordo com o Secretario de Saúde Pedro Madeiro com a reforma das instalações e compra de novos equipamentos, a prestação de serviços de saúde aos pacientes do SUS, da rede municipal de saúde de Penedo deverá ficar ainda melhor. A expectativa será de realizar 40 tomografias ao dia, raios x todos os dias e também ultrassons, além de mais de 3000 mamografias ao ano.

As mudanças no Centro de diagnostico também resolverão os problemas nas filas de espera por exames, já que será adotado o sistema de marcação desses exames nos próprios postos de saúde, da mesma forma que já ocorre com as marcações para especialistas. Além disso, devido a ampliação do Centro de diagnóstico, os pacientes terão mais conforto durante o período em que estiverem naquela unidade de saúde, com um novo local para atendimento e uma nova sala somente para entrega de exames, além de novos banheiros, consultórios, entre outros.

Posteriormente o Secretário de Saúde Pedro Madeiro e a comitiva de vereadores visitaram as novas instalações da Farmácia central, no prédio da antiga farmácia popular, onde os remédios ficam bem condicionados e são distribuídos conforma a demanda, seguindo todos os protocolos necessários para uma distribuição eficiente. Com isso não ocorrem faltas de medicamentos, nem sobras, evitando assim desperdícios por vencimentos das datas de validade.



Fonte: Ascom