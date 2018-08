Homem é assassinado quando voltava do trabalho em Campo Grande

Data: 30/08/2018



A Delegacia Regional de Campo Grande irá investigar um homicídio ocorrido no Povoado Poço da Lagoa, zona rural do município, na noite desta quarta-feira (29). A vítima foi Andrade Galdino da Silva, 24 anos, morto com golpes de faca quando retornava do trabalho.

De acordo com informações de um irmão da vítima, a família estranhou a demora do rapaz, que havia saído de casa pela manhã, em retornar do trabalho. Posteriormente o irmão da vítima recebeu a informação do homicídio por arma de fogo.

Não há informações sobre a autoria do crime. Policiais militares e civis estiveram no local e acionaram os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para realização dos procedimentos cabíveis.

com Jaénotícia.com