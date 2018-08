MPF lança seleção para estagiários de Administração e Comunicação em Alagoas

Data: 30/08/2018



O Ministério Público Federal em Alagoas (MPF/AL) divulgou edital para processo seletivo de estagiários, para cadastro de reserva, nas áreas de Administração e Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda). Os selecionados poderão atuar na Procuradoria da República em Alagoas (Maceió) e na Procuradoria da República no Município de Arapiraca. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 29 de agosto e 14 de setembro, na sede das unidades (ver endereços ao final).

Para participar da seleção, os interessados precisam estar matriculados em uma das instituições de ensino superior listadas no edital. No momento da contratação seránecessário ter concluído pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando este tiver 10 ou mais semestres de duração; 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 semestres de duração; 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a seis semestres; 1º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor ou igual a quatro semestres.

Os inscritos vão participar do processo seletivo no município escolhido no ato da inscrição: Maceió ou Arapiraca.

Inscrições – Os candidatos deverão realizar a pré-inscrição preenchendo o Formulário disponibilizado nos links abaixo:

Pré-inscrição para Maceió – de 29/08/2018 até as 18h de 14/09/2018

Pré-inscrição para Arapiraca – de 29/08/2018 até as 15h de 14/09/2018

Após a pré-inscrição, os estudantes devem comparecer à procuradoria do município escolhido para confirmação da inscrição. O candidato deve levar os seguintes documentos: RG (cópia e original), comprovante de matrícula emitido pela instituição de ensino. Em caso de pessoa com deficiência, apresentar laudo médico e, caso de optante pelo Sistema de Cotas para minorias étnico-raciais, apresentar declaração da respectiva opção.

No ato da inscrição, os candidatos de Maceió poderão doar materiais ou produtos de limpeza, e os de Arapiraca alimentos não perecíveis (exceto sal). A comissão organizadora do processo seletivo fará a doação dos produtos arrecadados a uma entidade de assistência comunitária de Maceió e/ou Arapiraca.

Provas – As provas serão aplicadas presencialmente, com questões objetivas (caráter eliminatório e classificatório), para os estudantes de ambos os cursos, e discursiva (caráter classificatório), apenas para Comunicação Social.

A realização das provas ocorrerá em dia, hora e local a serem divulgados no endereço eletrônico http://www.mpf.mp.br/al/concursos2/estagiarios.

O estudante selecionado deverá cumprir jornada de quatro horas diárias, totalizando vinte horas semanais. Receberá uma bolsa no valor de R$ 850, bem como auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado.

Edital PR/AL nº 07/2018, de 28 de agosto de 2018

Endereço e telefone das Procuradorias

PRAL/União dos Palmares (Maceió) – Av. Juca Sampaio, 1800, Barro Duro – Fone: (82) 2121.1400 – comparecer das 13h às 18h.

PRM Arapiraca/Santana do Ipanema (Arapiraca) – Rua José Jaílson Nunes, n. 390 – Bairro Caititus – Fone: (82) 3529.9500 – comparecer das 9h às 14h.

