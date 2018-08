Pólio e Sarampo: mais de 40 mil crianças ainda não foram vacinadas em Alagoas

Data: 30/08/2018

O Ministério da Saúde está orientando os Estados que não atingiram a meta de vacinar 95% das crianças contra a poliomielite e o sarampo que abram os postos de vacinação no próximo sábado (1º).

Segundo a assessoria de Comunicação do MS, a medida tem como objetivo vacinar 213,3 mil crianças no estado, de um ano a menores de cincos. Até esta quinta-feira (30), cerca de 80,1% do público-alvo em Alagoas recebeu a vacina contra a pólio e sarampo. Mais de 42,3 mil crianças ainda não foram vacinadas, no estado.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo está na reta final. Em todo o país, 2,6 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas. A última atualização enviada pelos estados mostra que, até esta quinta-feira (30), 76,1% das crianças brasileiras se vacinaram. Em todo o país, foram aplicadas mais de 17 milhões de doses das vacinas (cerca de 8,5 milhões de cada).

A organização da mobilização neste sábado (1º/09) é de responsabilidade de cada município, portanto é necessário verificar com as Secretarias Municipais de Saúde quais postos estarão abertos para vacinar contra poliomielite e sarampo. “Nós ainda temos três dias até o término da campanha com o novo esforço de um Dia de mobilização, no sábado. Queremos impedir que doenças já eliminadas retornem ao Brasil. Por isso, convocamos pais e responsáveis a levarem as crianças que ainda não foram vacinadas aos postos de saúde, independente da situação vacinal anterior, já que, neste ano, a campanha é indiscriminada”, ressalta o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Até o momento, o Amapá é o único estado do país que já superou a meta de vacinação, atingindo 100% para pólio e 100% para sarampo. Entre os estados com menor cobertura, estão o Rio de Janeiro, com 54,9% do público-alvo vacinado para pólio e 55,6% para sarampo, e Roraima, que tem 61,2% para pólio e 60,6% para sarampo. Já entre as capitais, destacam-se Boa Vista (RR), com 40,3% para pólio e 40,6% para sarampo, seguida por Salvador (BA), com 44% para pólio e 43,7%para sarampo. Já Manaus, que iniciou a vacinação antes devido o surto de sarampo na região, já atingiu a meta de vacinação para a doença (103%).

CAMPANHA

Para a poliomielite, as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina na vida serão vacinadas com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). As crianças que já tiverem tomado uma ou mais doses receberão a gotinha (Vacina Oral Poliomielite – VOP). Em relação ao sarampo, todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal. A exceção é para as que tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias, que não necessitam de uma nova dose.

O Ministério da Saúde oferta todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias. Por ano, são cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos distribuídos em todo o país.

CASOS DE SARAMPO

Até o dia 28 de agosto, foram confirmados 1.553 casos e 6.975 permanecem em investigação. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo: no Amazonas que já computa 1.211 casos e 6.905 em investigação, e em Roraima, com o registro de 300 casos da doença, sendo que 70 continuam em investigação. Entre os confirmados em Roraima, 9 casos foram atendidos no Brasil e estão recebendo tratamento, mas residem na Venezuela.

Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos estados de São Paulo (2), Rio de Janeiro (18); Rio Grande do Sul (16); Rondônia (2), Pernambuco (2) e Pará (2). O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos Estados.

Até o momento, no Brasil, foram confirmados 7 óbitos por sarampo, sendo 4 óbitos no estado de Roraima (3 em estrangeiros e 1 em brasileiro) e 3 óbitos no estado do Amazonas (todos brasileiros, sendo 2 do município de Manaus e 1 do município de Autazes).

Para mais informações, acesse as páginas especializadas sobre sarampo, poliomielite e vacinação em geral no portal do Ministério da Saúde.

*Com Ascom MS