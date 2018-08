2ª Audiência Pública para elaboração do Plano de Saneamento Básico será realizada em Penedo

Data: 31/08/2018

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco- CBHSF junto com a Prefeitura de Penedo realizará na Escola de Governo da Procuradoria Geral do Município-PGM, a 2ª Audiência Pública do PMSB- Plano Municipal de Saneamento Básico, no próximo dia 05 de setembro, com o objetivo de prosseguir com o debate com a população e membros do poder público, sobre a formulação do referido plano, ouvindo para isso representantes de diversos setores da sociedade.

A 2ª Audiência pública do PMSB tem como visa apresentar os programas, projetos e ações para os serviços de saneamento básico, bem como fornecer a participação social através de opiniões, criticas e sugestões para a construção do PMSB.

O encontro contará com a participação do grupo de trabalho, sociedade civil, lideranças comunitárias. Integrantes do poder publico, executivo, legislativo, e judiciário, técnicos das diversas áreas e membros do comitê hidrográfico do Rio São Francisco.

Durante a primeira audiência pública realizada no ultimo dia 22 de maio, foram apresentados para os presentes os resultados do diagnóstico da situação atual dos serviços de saneamento básico e iniciado a elaboração do plano municipal de saneamento básico, onde os presentes puderam expor suas opiniões e sugestões para a formulação do referido plano.

Também foi apresentado a caracterização geral do município, nos seus diversos setores, sua infraestrutura dos serviços de abastecimento de água, com mais de 95 % de cobertura de água tratada, além dos sistema isolados que atendem a zona rural de Penedo. Além disso foram abordados, o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólido em Penedo.

Fonte: Ascom