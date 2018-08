Bolt faz sua estreia em time de futebol profissional

Data: 31/08/2018



A lenda do atletismo e tricampeão olímpico dos 100 e 200 metros, o jamaicano Usain Bolt fez a sua estreia como jogador de futebol nesta sexta-feira (31), em um amistoso de pré-temporada do seu time, o Central Coast Mariners, da Austrália.

Aos 32 anos, Bolt ainda não tem um contrato oficial com o clube australiano, mas ganhou uma oportunidade de mostrar seu futebol ao entrar no gramado aos 26 minutos da etapa final. Atuando como ponta-esquerda, participou de algumas jogadas do seu time, que venceu o confronto por 6 a 1.

Apesar de ser “o homem mais rápido do mundo”, a velocidade de Bolt não foi o suficiente para o jamaicano aproveitar um cruzamento vindo da direita e marcar o seu primeiro gol, nesta que foi a melhor oportunidade para o ex-velocista.

Cerca de 10 mil torcedores acompanharam a estreia do jamaicano, que o ovacionaram quando Bolt pisou no gramado pela primeira vez. O tricampeão olímpico de atletismo utilizou a camisa número 95, em referência ao recorde mundial que detém nos 100 metros rados: 9,58s.

“Eu estava um pouco nervoso, mas o sentimento foi ótimo. Agora, estou tentando me acostumar aos companheiros. É um momento maravilhoso esse de ter a chance de jogar futebol profissional”, disse o jamaicano.

Ainda em fase de testes, a expectativa é que Bolt assine um contrato e dispute a principal divisão do futebol australiano, a A-League. Caso permaneça no Central Coast Mariners, a estreia do jamaicano seria no dia 21 de outubro, na estreia de seu clube na competição contra o Queensland Roar.

Fonte: Terra