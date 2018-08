Mãe é suspeita de provocar lesão nos olhos dos filhos para obter benefício do INSS em SE

Data: 31/08/2018



Três irmãos com lesões graves e semelhantes nos olhos, além de outros indícios como laudos médicos, levaram a polícia a suspeitar que a mãe das crianças tenha provocado doenças nos filhos para obter benefícios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na cidade de Itabaiana, no interior de Sergipe. Ela foi presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva na quarta-feira, 29.

A suspeita da Polícia Civil de Sergipe, de que a mãe vinha maltratando os filhos, foi levantada quando uma das crianças, de 2 anos, foi atendida no Hospital Regional de Itabaiana com quadro de perda de visão. No entanto, o prontuário médico não aponta a causa, apenas indica possibilidades escritas com interrogações.

A menina foi transferida ao Hospital de Urgência, em Aracaju, e depois ficou internada no Hospital Universitário do estado, que comunicou o caso ao Conselho Tutelar.

A partir dessa denúncia, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) iniciou as investigações e descobriu que a mulher tem mais dois filhos com os mesmos problemas na visão, um menino de 12 anos e outra menina de 9 meses.

A delegada Josefa Valéria, da DAGV, responsável por acompanhar o caso, explicou em entrevista que a mãe já recebe benefício do INSS pelo filho mais velho e estaria tentando conseguir benefício da filha mais nova.

Ela ressaltou que não pode divulgar quais foram as lesões causadas para que as crianças não sejam identificadas. No prontuário, a suspeita apresentada pelos médicos é de um quadro de celulite orbital ou conjuntivite bacteriana, que podem ser provocadas por infecções nos olhos.

“Ela será indiciada por lesão corporal gravíssima por causar uma enfermidade incurável. Nós temos provas como depoimentos, relatórios, laudos e prontuários médicos que mostram que mesmo os três irmãos tendo a mesma enfermidade, ela não tem causa genética. Então, nossa suspeita é que ela tenha sido causada por maus-tratos e uso de alguma substância. Outro indício foi que as crianças já tomam medicações há algum tempo, mas não aceitam que a mãe aplique, mas não nega se for outra pessoa”, explicou a delegada.

Além disso, Josefa Valéria afirma que o que chama atenção da polícia é que no período de internação de uma das filhas a mãe entrou com o pedido para o benefício.

Mãe nega crime; polícia suspeita que mulher tenha distúrbio mental

Em depoimento, a mãe negou que teria maltratado os filhos e diz que não sabe o motivo da ‘infeliz coincidência’ de as três crianças terem os mesmos problemas. Os autos da investigação apontam para a possibilidade de a mãe sofrer algum distúrbio mental. Ela também não possui um comportamento que seria esperado nessa situação, como nervosismo ou preocupação com o estado de saúde dos filhos, ainda segundo a polícia.

As três crianças estão sob a guarda provisória de familiares e a Vara da Criança deve realizar os procedimentos para que elas sejam reabrigadas.

