Reunião aborda projeto piloto PGS Medical para médicos e enfermeiros do município

Data: 31/08/2018



A Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto de ciência e tecnologia do município realizaram na última quinta-feira (30), na Casa de Aposentadoria uma reunião com os médicos e enfermeiros da rede municipal de saúde, para detalhar o programa Piloto PGS-medical, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, em parceria com a empresa Gobox. Um projeto na área de pesquisa e tecnologia voltada para a saúde da população, que busca a prevenção para complicações em pacientes crônicos.

Durante o encontro foi apresentado para os presentes, como será colocado em prática esse programa, que visa tratar possíveis complicações dos pacientes crônicos, para assim evitar que se agravem. Uma iniciativa motivada pelo comprometimento da gestão com a população usuária do SUS em Penedo, que também proporcionará economia de recursos públicos.

As coordenadoras de Atenção Básica e Atenção especializada Monique Oliveira e Carine Omena explicaram para os profissionais de saúde presentes, médicos e enfermeiros; do que se tratava o programa, que representa uma atenção especifica para os pacientes crônicos, com foco na estratégia de saúde da família. Também foi abordada, a forma como cada um deles estaria envolvido, na qual por meio de sua aplicação a população usuária terá diversos benefícios, na medida em que menos pessoas adoecerão gravemente.

O diretor da GoBox, Wagner Marques explicou que o foco do programa está em acompanhar os pacientes crônicos para evitar que eles piorem, sendo que 4% dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil, consomem 50% dos recursos disponíveis.

Ele mostrou para os presentes, que em Penedo essa situação se repete, na qual por meio de uma analise dos registros de pacientes na UPA- Unidade de Pronto Atendimento, constatou-se que a maioria dos atendimentos daquela unidade de saúde, tem ocorrido nas mesmas pessoas, em sua maioria pacientes crônicos, diabéticos e hipertensos e suas complicações referentes a doença. Tendo como exemplo um mesmo paciente esteve na upa 13 vezes, em um curto período, por diferentes sintomas relacionados a complicações de sua doença crônica.

A partir dessas informações, será iniciado o trabalho com os pacientes crônicos, começando pelos Hipertensos e Diabéticos em todas as unidades de saúde do município, onde serão adotados diversos protocolos, procedimentos e consultas prévias, para o público selecionado.

A partir dessa seleção, esses pacientes crônicos serão acompanhados constantemente por meio de um sistema informatizado, onde constará toda sua evolução, com a intervenção necessária, para que não sofram complicações.

“Esse é um trabalho diferenciado, por meio de uma parceria público-privado, onde através da gestão de crônicos, beneficiará toda população usuária”, destacou.

Fonte: Ascom