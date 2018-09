‘Não vamos abrir mão de um único recurso’, diz Hadad em visita à Alagoas

Data: 02/09/2018



Um dia após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral barrar a candidatura de Lula, o então vice da chapa do Partido dos Trabalhadores, Fernando Hadad esteve em Alagoas e em discurso para correligionários enfatizou que o partido não abrirá mão dos recursos para garantir a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Hadad é o segundo candidato a presidente a fazer campanha no Estado.

Hadad chegou em Alagoas na noite de ontem e foi recepcionado por correligionários do PT em frente ao Sindicato dos Bancários, no Centro de Maceió, onde fez um discurso ao lado de candidatos pela legenda. O candidato tem uma agenda no Estado no dia de hoje e amanhã seguirá para Curitiba para conversar com Lula.

A visita de Hadad à Alagoas ocorre após a decisão do TSE que durante nove horas se debruçaram sobre a candidatura do PT, encabeçada por Lula. Cinco ministros, seguiram o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que decidiram ainda que o partido tem o prazo de 10 dias corridos para substituir a cabeça da chapa.

Em seu discurso, Hadad ressaltou que o ex-presidente Lula vem sendo perseguido por causa dos “seus 86% de aprovação após passar oito anos na Presidência da República”, e, que desde o dia 7 de abril vem assustando os adversários com seu crescimento nas pesquisas eleitorais.

“A gente não vai abrir mão de um único recurso, enquanto tiver recurso na lei nós vamos usar. Não é correto o que estão fazendo com o Lula”, destacou.

Fonte: AL24horas