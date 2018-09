Semthas conclui entrega das cestas nutricionais na zona rural

Data: 02/09/2018



A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social concluiu na última sexta feira- 31, a programação da Zona Rural, referente a todas as entrega das Cestas Nutricionais. O encerramento aconteceu na Unidade de Saude do Tabuleiro dos Negros que atende as gestantes e nutrizes residentes nos Povoados Tabuleiro dos Negros, Tapera e Catrapo, no turno da manhã. E no turno da tarde foi a vez das beneficiarias residentes nos Povoados Itaporanga e Marizeiro.

Com muita festa e homenagens, as equipes de saúde e assistência social se juntam mais uma vez para as entrega das cestas nutricionais que é de suma importância na vida dessas famílias em situação de vulnerabilidade social.

Também aconteceram as palestras e orientações sobre o aleitamento materno.

De acordo com Leidy Ane Oliveira, coordenadora do programa em Penedo e Assistente Social, a comemoração do Agosto Dourado nos povoados foi contagiante, contando com música ao vivo Voz e Violão com o lançamento do Grupo J3 fazendo uma homenagem a todas beneficiárias, equipe do NASF, com as presenças da Coordenadora Geral de Assistencia Social, Ivanilde Regueira e a assistente social Barbara representando toda SEMTHAS e os coordenadores da atenção básica, Marcone e Monique, além de toda equipe do Posto de Saúde Tabuleiro.

No momento das entrega, a enfermeira Fabiana Almeida Salgueiro homenageou todas as gestantes e também fizeram uma homenagem de despedida para médica Raysla Tassiana Almeida.

“Foram momentos de muita emocão. A nutriz Mayara Vital recebeu uma linda homenagem de seu esposo na voz e violão que emociou a todos os presentes.” destacou.

A Fisioterapeuta do NASF Cintia Paulino abordou para as beneficiárias do programa o tema Mitos e Verdades sobre amamentação e Thiago Soares( Educador Físico) proporcionou um momento de conscientização sobre comportamentos e respiração com o bebê para amenizar o estress, com diversas simulações, a exemplo de quando a mamãe está agitada e o que o bebê pode sentir, sendo importante ficarem calmas no momento da amamentação.

“Aproveitei o momento e reforcei as condicionalidades do Programa no que se refere ao comprimento das consultas do pré natal, vacina e exames do bebê e para as gestantes foi reforçado que ao bebê nascer precisa de imediato registrar a criança e em seguida incluir no cadastro único para gerar o NIS da criança. Foram entregues o total de 89 cestas nutricionais e salientamos que todas as beneficiárias estavam rigorosamente em dia com o pré natal e o acompanhamento do bebê com vacinas e exames. Agradecemos e parabenizamos as enfermeiras de todas as unidades de saúde. Agradecemos todo apoio da Secretária Maria Isabel e as equipes do CRAS e NASF, a Secretaria de saúde por todo o trabalho que vem desenvolvido todos os dias e cuidando da saúde de nossas beneficiarias, a Secretaria de Serviços públicos através do Secretário Moises Marques, a Secretaria de comunicação e a cada um dos envolvidos o nosso muito obrigada”, enfatizou.

A Semthas entregou as cestas nutricionais para as beneficiárias em todas as Unidades de saúde da Zona Rural:Cooperativa, Capela, Marituba, Ponta Mufina, Santa Margarida, Palmeira Alta, Tabuleiro dos Negros e Itaporanga.

Fonte: Ascom