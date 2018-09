Sete veículos são levados em assaltos na cidade de Arapiraca no intervalo de 24h

Data: 02/09/2018

Entre o dia de ontem e a madrugada deste domingo, militares do 3º Batalhão de Polícia Militar, em Arapiraca, registram o roubo de seis motocicletas e mais um automóvel, todos levados de assalto das vítimas. A primeira ocorrência aconteceu por volta das 10h da manhã do sábado e a última depois das 4h da madrugada de hoje.

De acordo com informações constantes no boletim de ocorrências divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, nos dos primeiros assaltos, os criminosos fizeram se passar por passageiros, para então anunciarem o crime. O primeiro roubo, uma Honda CG 160 Titan EX, placa QLA 5095/AL aconteceu por trás do viaduto, no bairro Planalto. Na sequência, os assaltos aconteceram no bairro Boa Vista, de onde foi levada por um assaltante que usava arma de fogo uma Honda CG 160 Titan, placa QLK 4023/AL. O outro roubo aconteceu rua do cemitério, na Canafístula, uma Honda CG 150, placa NMB 8784/AL depois na Farinheira Canaã, na zona rural do município, Honda Biz 125 ES, placa ORF 7466/AL. Já um ciclomotor da marca Shineray, foi tomado em assalto no bairro São Luiz II.

E já na madrugada deste domingo, os miltares registram a ocorrência de um assalto. Um homem armado com revólver levou uma Honda NXR 160 Bros ESD, cor preta, placa QLB 5259/AL, no Bairro Planalto.

Ainda na noite do sábado, um indivíduo a pé, portando arma de fogo, levou da vítima um Ford Ka Flex, de cor preta, ano 2013, placa OHB 9094/AL. O caso no bairro Santa Esmeralda. Até a divulgação dos relatórios pela polícia, na manhã deste domingo, nenhum dos veículos tinha sido recuperado. Todas as vítimas foram orientadas a prestaram queixas na Central de Polícia da localidade.

Por Marcelo Amorim | Portal Gazetaweb.com