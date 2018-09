3ª Caravana da Cultura é encerrada no Povoado Cooperativa I

Data: 03/09/2018



A 3ª Caravana da Cultura, evento realizado pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Cultura foi encerrada no último domingo (2), no Povoado Cooperativa I, depois de passar pelos povoados Itaporanga e Murici. Durante todo o dia diversas atividades foram realizadas, iniciando pela manhã, com futebol, cabo de guerra, corrida, brincadeiras como pula corda, bambolê, dança das cadeiras, pintura facial, espetáculo infantil O Remendó, cinema e pipoca para as crianças.

Muitas crianças e adultos do povoado Cooperativa I e região estiveram presentes ao evento, juntamente com a Secretária Alyne Costa e toda equipe da Secretaria Municipal de Cultura. Todos receberam com alegria o evento, que representa uma opção diferenciada de lazer para as comunidades por onde passa.

Logo cedo as atividades tiveram início com a participação de técnicos da Coordenadoria de esportes do município, que ensinaram para as crianças do povoado os fundamentos de algumas modalidades esportivas como futebol e corrida. As crianças também brincaram de “travinha” e corrida, fizeram alongamento e outros exercícios. Além disso ocorreu entrega de medalhas, sorteio de brindes, entre outros.

No período da tarde foi à vez das apresentações culturais da Capoeira Mandingueiro, pintura facial, cinema e a peça infantil o Remendó, da companhia teatral penedense, Flor do Sertão. Ao final do evento a Secretária de Cultura Alyne Costa agradeceu a todos pela presença e parabenizou toda a equipe envolvida no projeto pelo sucesso da 3ª Caravana da Cultura.

Fonte: Ascom